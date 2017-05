"C'était un match contre Troyes , je crois. Carlo Ancelotti fait sortir Kévin Gameiro pendant le match. Kévin frappe une bouteille en sortant juste à côté de Carlo. Le lendemain, le coach vient me voir en me disant 'tu te rends compte de ce qu'il a fait ? Ce n'est pas bien et je ne comprends pas'", a-t-il rapporté. L'Italien a finalement réglé ses comptes un peu plus tard : "À la vidéo, on voit Kevin qui frappe la bouteille. Carlo met pause et dit devant tout le monde : 'Kevin, si tu frappes de la même façon la bouteille et le ballon devant le but, je suis certain que tu marqueras et que tu ne sortiras pas.' On a vraiment bien rigolé à ce moment-là."