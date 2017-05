Ligue 1 : Marseille en C3, Lorient barragiste, Nancy et Bastia relégués

Les enjeux étaient nombreux ce samedi soir pour le multiplex de la 38ème et dernière journée de Ligue 1 . À la lutte pour la 5ème place qualificative pour l' Europa League , c'est Marseille qui terminera à cette position après sa victoire face à Bastia (1-0), grâce à un but de Gomis (74e). Accroché à Lorient (1-1), Bordeaux devra se contenter de la 6e place et d'une victoire du PSG en Coupe de France pour jouer la C3. Sankharé avait ouvert le score pour les Girondins, avant l'égalisation de Le Goff (69e). Dans le bas de tableau, Lorient jouera donc les barrages face à Troyes avec ce match nul. En revanche, Caen a concédé le match nul (1-1) face au PSG et restera dans l'élite. Rabiot (13e) avait ouvert le score pour Paris , avant le but de Rodelin (90e+1) pour les Normands. Malgré son succès à Saint-Étienne (3-1), Nancy rejoint Bastia en Ligue 2 . Busin (13e), Diagne (59e) et Maouassa (84e) ont inscrit les buts lorrains tandis que Nordin (74e) a réduit l'écart pour les Verts. Sur les autres pelouses, où il n'y avait pas d'enjeu, le champion de France s'est imposé à Rennes (2-3) avec des buts de Fabinho (42e), Jemerson (48e) et Jorge (78e), contre un doublé de Diakhaby (69e sp, 90e+2) pour les Bretons. De son côté, Lyon a fait match nul contre Nice (3-3). Lacazette s'est offert un doublé (49e, 78e) après le but contre son camp de Le Marchand (10e). En face, Donis (15e, 69e) et Seric (90e+4) ont marqué pour les Aiglons. Dans le même temps, Diallo (28e) a donné la victoire à Guingamp face à Metz (1-0) et De Préville (16e, 46e, 53e sp) a offert celle de Lille contre Nantes (3-0). Enfin, Angers a vaincu Montpellier (2-0) grâce à Bamba (82e) et Tait (88e) tandis que Toulouse et Dijon ont fait match nul (0-0). Les résultats du soir : Guingamp 1-0 Metz / Toulouse 0-0 Dijon / Angers 2-0 Montpellier / Rennes 2-3 Monaco / Nancy 3-1 Saint-Etienne / Paris-SG 1-1 Caen / Lille 3-0 Nantes / Lyon 3-3 Nice / Lorient 1-1 Bordeaux / Marseille 1-0 Bastia.Par Antoine Merminod (iDalgo)