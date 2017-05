La Ligue 1 a rendu son verdict, le jour J pour la Juventus et le Real... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec le journal L'Equipe qui revient sur la 38e journée de Ligue 1. Nos confrères mettent en avant Bafétimbi Gomis, unique buteur de l'OM contre Bastia (1-0). Le club phocéen termine cinquième et jouera la C3. Caen s'est sauvé, Lorient disputera les barrages contre Troyes Nancy et Bastia sont relégués en Ligue 2 On poursuit avec La Gazzetta dello Sport qui consacre une grande majorité de sa première page au match du titre de la Juventus Turin, opposée à Crotone. Alors que la Roma est revenue à une longueur, la Vieille Dame sera championne pour la sixième année d'affilée en cas de victoire.La presse espagnole, et notamment As, s'exprime bien évidemment sur la lutte à distance pour le titre entre le Real Madrid et le FC Barcelone . En déplacement à Malaga, la Maison Blanche n'a besoin que d'un nul pour être sacrée. Au même moment, les Blaugrana reçoivent Eibar.Pour terminer, le Daily Mirror indique que Manchester United songerait à offrir un nouveau contrat à José Mourinho. Les dirigeants mancuniens fixent une condition, celle de voir les Red Devils se qualifier pour la Ligue des Champions . Pour cela, MU doit dominer l'Ajax en finale de la Ligue Europa.