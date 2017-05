Trapp, Lacazette, Fabinho... L'équipe-type de la 38e journée de Ligue 1

Le champion Monaco n'était pas en vacances à Rennes (3-2), le club de la Principauté devant notamment son succès aux buts deet. Tombeur de Saint-Etienne (3-1), mais relégué en Ligue 2 , Nancy a pu compter sur, buteur, et, buteur et passeur. Avecet surtout, auteur d'un triplé, Lille a corrigé Nantes (3-0).Avec le PSG,s'est distingué en stoppant un penalty du Caennais Ronny Rodelin a lui marqué le but de l'égalisation lorientaise face à Bordeaux (1-1), un résultat qui envoie les Merlus en barrages. On notera également la bonne performance du Marseillais, passeur pour Bafétimbi Gomis contre Bastia (1-0), le doublé à Lyon du Niçoiset celui d'pour son dernier match avec les Gones.Trapp (PSG) - Corchia (Lille), Diagne (Nancy), Jemerson (Monaco), Le Goff (Lorient) - Lopez (OM) - Fabinho (Monaco), Maoussa (Nancy) - De Preville (Lille) - Lacazette ( OL ), Donis ( Nice ).