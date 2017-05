Aubameyang, Dembélé, Lewandowski... L'équipe-type de la saison en Bundesliga

Devenu champion d'Allemagne pour la cinquième année de rang, le Bayern Munich n'a pas eu de rival à sa mesure. C'est donc en toute logique que le club bavarois domine notre équipe-type de la saison avec six joueurs. Auteur de 14 clean sheets et dernier rempart de la meilleure défense du plateau (22 buts),a encore justifié son statut de meilleur gardien de la planète. Le néo-retraitéetprennent place dans les couloirs, accompagnés du défenseur central. Au milieu,a réalisé une saison pleine, comme. L'attaquant polonais a marqué 30 buts en 33 rencontres mais ne termine pas meilleur buteur pour la troisième fois de sa carrière.Derrière l'équipe de Carlo Ancelotti , il faut tirer un coup de chapeau au RB Leipzig. Longtemps dans le rythme du Bayern, avant de flancher, le promu a décroché la deuxième place et obtenu un ticket en Ligue des Champions . On retiendra les solides prestations du défenseur allemand, du relayeur malienet surtout du milieu offensif suédois, 8 buts et 19 passes ! Enfin, le Borussia Dortmund, troisième, n'a pas été à la hauteur mais a tout de même pu compter sur les 31 réalisations de, meilleur buteur. Le Gabonais a noué une belle complicité avec. Pour son premier exercice outre-Rhin, le jeune Français a marqué 6 buts et délivré 12 passes décisives.Neuer (Bayern Munich) - Lahm (Bayern Munich), Hummels (Bayern Munich), Orban (RB Leipzig), Alaba (Bayern Munich) - Dembélé (Borussia Dortmund), Keïta (RB Leipzig), Alcantara (Bayern Munich), Forsberg (RB Leipzig) - Lewandowski (Bayern Munich), Aubameyang (Borussia Dortmund).Gulacsi (RB Leipzig), Kimmich (Bayern Munich), Vidal (Bayern Munich), Kramaric (Hoffenheim), Sabitzer (RB Leipzig), Modeste (Cologne), Werner (RB Leipzig).