OL : Fekir promet de surveiller sa ligne

"Cette saison, il y a eu du bon et du moins bon me concernant. Ça fait du bien de jouer une saison entière, sans être blessé, a-t-il confié en zone mixte. Même si j'ai eu deux trois pépins en début de saison. Je me sens bien sur le terrain, je prends du plaisir, c'est le plus important. L'objectif, c'est de bien attaquer la prochaine saison. Maintenant, il faut bien se préparer en été et ne pas trop manger surtout !"