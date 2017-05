Match Arsenal - Everton en direct

Arsenal Everton 3:1 Match terminé 8' Hector Bellerin - 27' Alexis Alejandro - 90' Aaron Ramsey - 58' - Romelu Lukaku - Romelu Lukaku

Le film du match en direct Hector Bellerin But de 8' Laurent Koscielny Carton rouge pour 14' 19' Carton jaune pour Ashley Williams Carton jaune pour Alexis Alejandro But de 27' 39' Carton jaune pour Phil Jagielka Carton jaune pour Gabriel Armando de Abreu Carton jaune pour 52' 58' But sur penalty de Romelu Lukaku But sur penalty de 61' Carton jaune pour Morgan Schneiderlin Carton jaune pour Robert Holding Carton jaune pour 62' 73' Carton jaune pour Leighton Baines Carton jaune pour Aaron Ramsey But de 90'



Tombeur de Sunderland (2-0), Arsenal défie Everton pour le compte de la 38e journée de Premier League . Cinquième, à une longueur de Liverpool et trois unités de Manchester City , le club londonien peut encore accéder à la Ligue des Champions . Pour cela, les hommes d' Arsène Wenger doivent gagner et profiter des éventuelles défaillances des Reds et des Citizens. Pour leur part, les Toffees (7es) n'ont plus rien à jouer, la qualification en C3 étant assurée.