Match Liverpool - Middlesbrough en direct

Liverpool Middlesbrough 3:0 Match terminé 45' Georginio Wijnaldum - 51' Philippe Coutinho - 56' Adam Lallana -

Le film du match en direct Georginio Wijnaldum But de 45' Philippe Coutinho But de 51' Adam Lallana But de 56' 56' Carton jaune pour Rudy Gestede Carton jaune pour



Liverpool joue sa place en Ligue des Champions lors de la réception de Middlesbrough, pour le compte de la 38e et dernière journée de Premier League . Quatrième, le club de la Mersey doit l'emporter et attendre une défaite de Manchester City à Watford pour accrocher une place sur le podium. Les Reds n'ont pas le droit à l'erreur, car ils peuvent tout perdre et se faire dépasser par Arsenal , cinquième à une longueur.