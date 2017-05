Match Watford - Manchester City en direct

Watford Manchester City A venir 5' - Vincent Kompany - Vincent Kompany 23' - Sergio Leonel - Sergio Leonel 36' - Sergio Leonel - Sergio Leonel 42' - Fernandinho - Fernandinho 42' - Fernando Luis - Fernando Luis 58' - Gabriel Fernando - Gabriel Fernando

Le film du match en direct 5' But de Vincent Kompany But de 23' But de Sergio Leonel But de 36' But de Sergio Leonel But de 42' But de Fernandinho But de 42' But de Fernando Luis But de Abdoulaye Doucoure Carton jaune pour 45' 58' But de Gabriel Fernando But de



Manchester City se déplace à Watford dans le cadre de la 38e et dernière levée de la Premier League . Grâce à sa victoire contre WBA (3-1), l'équipe mancunienne occupe la troisième place, avec deux points d'avance sur Liverpool et trois unités de mieux qu' Arsenal . Les protégés de Josep Guardiola sont donc en excellente posture pour obtenir un ticket pour la prochaine C1 et ainsi sauver leur saison. 16es, les Hornets n'ont plus rien à craindre.