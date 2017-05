PSG : Ménès dénonce l'attitude des joueurs parisiens

Sur son blog, Pierre Ménès n'a notamment pas été tendre avec les joueurs d' Unai Emery : "Rodelin a égalisé à la 91e minute au Parc, dans un match où il y a beaucoup à dire sur l'attitude du PSG, qui a visiblement pris cette ultime rencontre par-dessus la jambe. Alors OK, Paris n'avait plus rien à jouer, si ce n'est finir à six points de Monaco - ça fait -8 au final, ce qui n'est pas glorieux -, OK Paris a une finale de Coupe à préparer... Mais quand tu es le PSG et que tu reçois Caen, tu mets un minimum d'implication dans le match. Quand tu vois que dans les dix dernières minutes, Trapp repousse un péno de Rodelin, Féret marque un but injustement refusé pour un hors-jeu imaginaire et Rodelin égalise, je trouve ça pas normal et totalement irrespectueux pour le championnat."