Lausanne : Celestini refroidit les Stéphanois

Questionné par Goal au sujet des rumeurs concernant sa possible arrivée à l'ASSE, Fabio Célestini les a démenties.



"Mon avenir, je n'en parle pas. Tout ce que je peux dire c'est que j'ai encore deux ans de contrat à Lausanne, et jusqu'à preuve du contraire je ne me suis pas engagé ailleurs", a-t-il lancé au média.