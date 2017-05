Match FC Barcelone - Eibar en direct

FC Barcelone Eibar A venir 8' - Takashi Inui - Takashi Inui

Le film du match en direct 8' But de Takashi Inui But de 19' Carton jaune pour Gonzalo Escalante Carton jaune pour 30' Carton jaune pour Ander Capa Rodriguez Carton jaune pour Sergi Busquets Burgos Carton jaune pour 41'



Le FC Barcelone accueille Eibar pour le compte de la 38e et dernière journée de Liga . Deuxième à trois points du Real Madrid , le club catalan peut décrocher sur le fil le titre. Une seule condition pour cela : l'emporter au Camp Nou et profiter d'une défaite de la Casa Blanca à Malaga. Face à une formation basque qui est huitième et n'a plus rien à jouer, ce succès est à portée des hommes de Luis Enrique , qui ne sont plus maîtres de leur destin.