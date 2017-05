"Il y a beaucoup de rumeurs, j'ai vu. Moi, je me sens à l'aise ici. J'ai toujours dit, dans la période où je n'ai pas joué, que je n'ai jamais pensé à quitter le club. Cela n'a pas changé. C'est pour moi un très bon club, avec beaucoup de potentiel, pour devenir encore plus grand que maintenant. On a encore beaucoup de choses à atteindre, c'est l'objectif et ça vaut aussi pour moi", a-t-il lancé en zone mixte, après le match nul concédé face à Caen.Pour rappel, le club parisien compte également dans ses rangs Salvatore Sirigu et Alphonse Aréola.