"Aujourd'hui est sans aucun doute l'une des journées les plus difficiles de ma vie. J'ai eu énormément de chance de travailler avec des personnes formidables pendant toute ma carrière, des entraîneurs qui m'ont permis de remporter de grands trophées, je leur en suis très reconnaissant. J'aimerais également remercier Monsieur Roman Abramovitch . C'est quelqu'un qui aime beaucoup son club et qui s'en occupe très bien. Il veut l'améliorer année après année. Au nom de tous les joueurs, je vous remercie. Je souhaite aussi remercier mon épouse et mes enfants, pour leur soutien pendant toute cette aventure fantastique. Enfin, vous les supporters, vous êtes les meilleurs du monde, cela ne fait aucun doute. Vous m'avez tout donné depuis que j'ai quatorze ans. Quand je n'étais pas bien, quand je vous ai déçu, vous avez toujours été avec moi. Vous dire merci ne suffira jamais pour tout ce que vous m'avez donné. Un jour, je viendrai avec vous dans les tribunes et je deviendrai l'un des vôtres, pour encourager l'équipe", a-t-il déclaré.