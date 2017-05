Après la victoire obtenue face à Everton (3-1), Arsène Wenger a fait part de sa déception aux médias anglais : "Nous sommes trop courts d'un point. Malheureusement, on n'est pas dans les quatre premiers pour la première fois depuis vingt ans. C'est une grosse déception pour tout le club. D'un autre côté, sur les dix dernières années, c'est peut-être l'un des dix meilleurs totaux qu'on ait fait. On a connu un gros coup de mou après l'élimination en Ligue des champions. Mais après le groupe s'est bien ressaisi. Aujourd'hui, on a encore gagné à dix après avoir perdu Laurent Koscielny . Le groupe est costaud, il faut le garder ensemble. Je pense qu'il sera assez fort pour gagner le Championnat", a-t-il confié.Le technicien français a également évoqué son futur : "N'écoutez pas trop ce qu'on dit. Tout le monde parle beaucoup. Tant que je travaillerai, ce sera avec les prérogatives de mon contrat. J'en dirai plus après la finale de Cup", a-t-il ajouté. Selon certains journaux, il pourrait prolonger son contrat de deux saisons et être assisté d'un directeur sportif, pour lui faciliter la tâche.