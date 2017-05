Zinedine Zidane était forcément sur un nuage après la rencontre. "La Liga espagnole est la plus difficile du monde. C'est un moment important pour un entraîneur. La clé du succès a été le groupe qu'ils forment. Ils ont été très unis toute l'année, c'est le secret de cette Liga. Le mérite revient à tout le monde, mais surtout aux joueurs qui ont cru en mon message. C'est le jour le plus heureux de ma vie d'entraîneur. J'ai tout gagné avec ce club et il n'y a rien de plus grand que de gagner la Liga."