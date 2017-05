Le sacre du Real Madrid, la désillusion pour Arsenal... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

On commence avec le journal L'Equipe qui rend hommage à Zinedine Zidane, qui a permis au Real Madrid de remporter le titre de champion d'Espagne pour la première fois depuis 2012. La Casa Blanca s'est imposée à Malaga (2-0) et vise désormais le doublé avec la Ligue des champions, face à la Juventus Turin.Derrière les Alpes, La Gazzetta dello Sport explique que la Juventus Turin entre dans la légende en remportant un sixième titre de champion d'affilée, grâce à une victoire facile contre Crotone (3-0). Un nouveau trophée après la Coupe, en attendant peut-être de réaliser le triplé avec la C1.On poursuit avec le quotidien Sport et la détresse de Lionel Messi et Luis Suarez . Malgré un succès face à Eibar (4-2), le FC Barcelone laisse le titre au Real Madrid (trois points). Après la sortie de piste en Ligue des champions, les Blaugrana ont l'occasion de sauver leur saison avec la Coupe du Roi On termine avec The Sun et la déception d' Arsène Wenger . Si Arsenal a dominé Everton (3-1) à l'occasion de la 38e journée de Premier League , les Gunners terminent cet exercice à la cinquième place et ne joueront pas la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison... 1997-1998.