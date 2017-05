L'incroyable maintien caennais, Aubameyang plus fort que Lewandowski... Les Tops du week-end

Caen sauve sa peau au Parc.

Aubameyang déloge Lewandowski.

L'année des records pour la Juventus.

Le Stade Malherbe de Caen a réussi un sacré exploit, celui d'assurer son maintien sur le terrain du PSG (1-1) lors de la 38e journée de Ligue 1 . La soirée a pourtant bien failli tourner au cauchemar, entre l'ouverture du score parisienne d' Adrien Rabiot , le penalty de Ronny Rodelin stoppé par Kevin Trapp et le but injustement refusé à Julien Féret . Mais le club normand a égalisé par Rodelin (91e), un but qui lui évite les barrages. Au contraire de Lorient, qui devra jouer sa survie contre Troyes La 34e et dernière journée de Bundesliga a été très bénéfique pour le Borussia Dortmund , à double titre. En venant à bout du Werder Brême (4-3), le club de la Ruhr termine troisième et disputera la Ligue des Champions . Et son attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, en signant un doublé d'une superbe volée et sur penalty, a arraché la première place du classement des meilleurs buteurs au nez et à la barbe de Robert Lewandowski (31 contre 30).Sa défaite contre la Roma n'a fait que repousser l'échéance. Facile contre Crotone (3-0) lors de la 37e journée de Serie A , la Juventus Turin a glané dimanche un sixième Scudetto de rang, un record. Plus que jamais au-dessus de la mêlée, la Vieille Dame s'offre même un troisième doublé Coupe-championnat de rang, et c'est là encore une grande première au sein des championnats majeurs. Ne reste plus qu'à clore en beauté cet exercice en remportant la C1 aux dépens du Real Madrid