Nancy et Bastia en Ligue 2, un énorme fiasco pour Arsenal... Les Flops du week-end

Nancy et Bastia dans la charrette.

Arsenal ne verra pas la C1.

Le Barça perd son titre.

La Ligue 1 a rendu son verdict dans le bas de tableau : Nancy et Bastia évolueront en Ligue 2 la saison prochaine. Un an seulement après son retour dans l'élite, le club lorrain est condamné malgré un succès face à Saint-Étienne (3-1). Pour le Sporting, traumatisé par les affaires extra-sportives, le miracle n'a pas eu lieu à Marseille (0-1). Les deux plus mauvaises attaques du championnat, seulement 29 buts marqués, vont devoir se relever de cette saison noire.Ce n'était plus arrivé aux Gunners depuis 1998. Après 19 participations consécutives, Arsenal ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine. En dépit d'un succès contre Everton (3-1) à l'occasion de la 38e journée de Premier League , le club londonien termine à la cinquième place, derrière Manchester City et Liverpool . Cet échec ne fait qu'affaiblir la situation d' Arsène Wenger , à quelques jours de la finale de la FA Cup face à Chelsea Un coup de tonnerre a eu lieu de l'autre côté des Pyrénées. Double tenant du titre, le FC Barcelone est tombé de son piédestal. Malgré une victoire face à Eibar (4-2), le club de la Catalogne termine la saison à trois longueurs du Real Madrid . Après son échec en Ligue des champions - élimination en demi-finales face à la Juventus Turin - la bande de Luis Enrique a connu une autre déception. A charge pour elle de laver (un peu) l'affront en remportant la Coupe du Roi