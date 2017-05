Barça, Monaco, Real... Le classement des meilleures attaques

Les Blaugrana sont certains de devancer l' AS Monaco , le champion de France ayant marqué 107 buts en Ligue 1 . Soit un de plus que le Real, qui complète le podium. Troisième de Serie A Naples suit avec un total de 90 réalisations et peut encore améliorer ce chiffre lors de la 38e et dernière journée.1. FC Barcelone : 116 buts en 38 journées (3,05 buts/match)2. Monaco : 107 buts en 38 journées (2,81)3. Real Madrid : 106 buts en 38 journées (2,78)4. Naples : 90 buts en 37 journées (2,43)5. Bayern Munich : 89 buts en 34 journées (2,61)6. AS Rome : 87 buts en 37 journées (2,35)7. Tottenham : 86 buts en 38 journées (2,26)8. Chelsea : 85 buts en 38 journées (2,23)10. Manchester City : 80 buts en 38 journées (2,10)