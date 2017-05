Kanté, Kane, Sanchez... L'équipe-type de la saison en Premier League

De retour au sommet après un précédent exercice manqué, Chelsea domine sans surprise notre onze de la saison avec quatre joueurs. Nous avons retenu l'ancien Parisienet l'ex-Marseillais, le milieu françaiset la star belge. Un an après avoir décroché le titre avec Leicester, l'ancien Caennais a réalisé une nouvelle saison de haute volée et décroché une multitude de prix outre-Manche. L'ex-Lillois a lui marqué 16 buts et signé son retour au premier plan.Troisième en 2016, deuxième en 2017, Tottenham progresse chaque année et place trois éléments : le défenseur, le milieu anglais(18 buts) et évidemment son compatriote, meilleur buteur avec 29 réalisations. Dans les buts, le portier de Manchester United est préféré à Thibaut Courtois . Impliqué dans 34 buts d' Arsenal (24 buts, 10 passes),n'est pas oublié, comme le Citizen(18 passes) et le Toffee(25 buts).De Gea (Manchester United) - David Luiz (Chelsea), Azpilicueta (Chelsea), Vertonghen (Tottenham) - Sanchez (Arsenal), Kanté (Chelsea), Dele Alli (Tottenham), De Bruyne ( Manchester City ) - Hazard (Chelsea) - Kane (Tottenham), Lukaku (Everton).Courtois (Chelsea), Clyne ( Liverpool ), Rose (Tottenham), Cahill (Chelsea), Mané (Liverpool), Ibrahimovic (Manchester United), Diego Costa (Chelsea).