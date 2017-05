Die Tinte ist trocken 📝 Hertha BSC verpfichtet Mathew Leckie vom FC Ingolstadt! Welcome, Mathew 🙌➡️ https://t.co/Lts53FOy4M #hahohe pic.twitter.com/8OmAePYiTM — Hertha BSC (@HerthaBSC) 22 mai 2017

L'ailier australien s'est engagé ce lundi en faveur du Hertha Berlin. Les deux clubs n'ont pas donné de précision concernant le montant du transfert et la durée du contrat. On devrait en savoir plus dans les prochains jours.