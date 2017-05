Après avoir signé un bail de deux ans l'été dernier, l'ancien coach de l'En Avant Guingamp s'est engagé ce lundi jusqu'en juin 2020 en faveur des Marine et Blanc, au même titre que son staff. "Le club est heureux d'annoncer la prolongation de contrat de Jocelyn Gourvennec et son staff. Il a signé pour deux saisons supplémentaires (juin 2020). Eric Blahic, Kevin Plantet et Eric Bedouet ont également signé jusqu'en juin 2020", a publié le club au scapulaire sur Twitter.