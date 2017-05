Le défenseur brésilien a signé un contrat de cinq ans en faveur du club portugais et semble prêt à relever le défi. "J'arrive avec la possibilité de jouer pour un grand club au Portugal. C'est un club que j'admire beaucoup et je me sens très heureux d'être ici. C'est un grand pas dans ma carrière", a souligné la nouvelle recrue de Braga.