Atletico Madrid : Griezmann annonce son possible départ pour Man Utd

Antoine Griezmann à Manchester ? " Possible " répond l'intéressé, qui estime ses chances d'y jouer l'an prochain à 6 sur 10. #Quotidien pic.twitter.com/a6XuihJWVG — Quotidien (@Qofficiel) 22 mai 2017

Lors de l'émission "Quotidien", l'attaquant français a indiqué que son avenir se jouerait dans les prochains jours. Il pourrait passer sous les ordres de José Mourinho : "Où je serai la saison prochaine ? Très bonne question. Je pense que ça va se décider dans les deux semaines. Manchester United ? C'est possible. Sur une échelle de un à dix ? Je dirais six", a-t-il lancé. Et de nuancer ses propos : "Il y a aussi sept chances sur dix pour que je reste à l'Atletico."Âgé de vingt-six ans, il a inscrit 16 buts et délivré 8 passes décisives en 36 rencontres de Liga , depuis le début de la saison.