ASSE : Labrune aide les dirigeants stéphanois

"Vincent, c'est un pote avant tout. On va discuter sur tel ou tel joueur. S'il peut m'aider, comme n'importe qui et comme il aide son copain Féry (le président du FC Lorient , Ndlr), il le fera. Parce qu'il représente un avantage : il possède une très bonne connaissance du marché européen et il est bien avec tous les présidents de club", a confié le président du conseil de surveillance de l'ASSE. Et d'ajouter : "S'il intégrera la cellule de recrutement. Non. Vincent n'a pas de fonction officielle au club, ni de contrat avec nous. Je crois qu'il va se lancer dans la production d'émissions TV et dans le conseil pour de gros clubs anglais."