Bayern Munich : Coman fait une annonce concernant son futur

"Je suis très bien au Bayern. J'ai passé une première année magnifique, une deuxième un peu plus compliquée, a-t-il concédé. Mais le club est toujours resté derrière moi. J'ai pu parler avec les dirigeants qui m'ont réconforté sur ma situation. Ils croient en moi, et moi en eux. Je n'ai pas vraiment signé de nouveau contrat. Quand je suis arrivé ici, j'avais un accord pour quatre ans plus une année en option. J'en ai déjà fait deux. J'ai encore deux saisons."