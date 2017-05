"Je vais faire un choix en fonction de ma carrière sportive. Ma carrière prime avant tout et je suis à un âge où j'ai besoin de jouer, a-t-il indiqué. Ce paramètre sera primordial. Et après, il y aura l'aspect familial. Je n'ai pas trente-cinq ou trente-six ans, un âge où je dois me gérer. J'ai encore tout à apprendre. Cette année était celle de la découverte, et maintenant arrive l'étape la plus importante : la confirmation. Et je veux prendre le temps de bien la passer. Et je serai le seul décideur. Je n'irai nulle part où l'on m'imposera d'aller."