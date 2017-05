Kroos, Godin, Messi... L'équipe-type de la saison en Liga

Au poste de gardien de but, Jan Oblak a réalisé une seconde partie de saison de haute volée. Il n'est pas pour rien dans la remontée au classement des Colchoneros, lesquels ont fini troisièmes.Sur le côté gauche de sa défense, le portier slovène a pu compter sur le travail réalisé par Filipe Luis . Le Brésilien a également apporté dans le secteur offensif, puisqu'il est parvenu a inscrit 3 buts et délivrer 6 passes décisives. Du côté droit, Daniel Carvajal a brillé, sous les couleurs du Real Madrid, apportant notamment son agressivité, dans le couloir.Dans l'axe, Diego Godin confirme chaque saison combien il est important dans le système mis en place par Diego Simeone . L'Uruguayen est pour beaucoup dans le fait que l'équipe de l' Atletico Madrid soit la plus perméable du championnat. Yeray Álvarez, qui défend les couleurs de l'Athletic Bilbao, mérite la place à ses côtés. Le Basque a été l'une des révélations de cet exercice.À la récupération, Asier Illarramendi a réalisé de grosses performances, sous les couleurs de la Real Sociedad. Les 13 cartons jaunes dont il a écopé témoignent de sa hargne. Toni Kroos reste quant à lui l'un des maîtres à jouer de la maison blanche. L'Allemand est encore à créditer d'une saison de très haut niveau, lors de laquelle il a notamment distribué12 passes décisives.En ce qui concerne l'animation offensive, la compétition ibérique reste dotée des meilleurs joueurs du monde. Difficile de faire une croix sur l'une des stars du Barça ou du Real. Neymar , côté gauche, a inscrit 13 buts et délivré 11 passes décisives en 30 matchs. Côté droit, Lionel Messi , a trouvé le chemin des filets à 37 reprises en 34 apparitions.Dans l'axe, on tentera une association inédite entre Cristiano Ronaldo (25 buts et 6 passes décisives en 29 rencontres) et Luís Suárez (29 buts et 13 passes décisives en 35 matchs).Enfin, Zinedine Zidane a obtenu son premier sacre dans la Liga. Le Français ne cesse d'étonner, sur le banc des Merengues. Il mérite sa place, à la tête de cette formation de l'année.Oblak (Atletico Madrid) - Filipe Luis (Atletico Madrid), Godin (Atletico Madrid), Álvarez (Athletic Bilbao), Carvajal (Real Madrid) - Illarramendi (Real Sociedad), Kroos (Real Madrid) - Neymar (Barcelone), Messi (Barcelone) - Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Suárez (Barcelone).Asenjo ( Villarreal ), Piqué (Barcelone), Escudero ( FC Séville ), Ceballos (Betis Séville), Isco (Real Madrid), Bale (Real Madrid), Moreno (Espanyol).