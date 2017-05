"Je suis très content de signer dans un club de Ligue 1 , surtout à Montpellier qui est un club que j'aime beaucoup. Que ce soit au niveau de l'ambiance familiale ou du sportif, je suis très heureux de rejoindre Montpellier. Je connais des joueurs de nom car je suis la Ligue 1 et j'ai suivi plus particulièrement Montpellier depuis quelques mois. C'est un nouveau challenge et j'ai hâte de le débuter", a confié le latéral droit.