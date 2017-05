Lille : les premiers mots de Bielsa

"Je suis heureux d'être ici, je sens une responsabilité très grande vis-à-vis de la tâche qui m'a été confiée, et Gérard Lopez, Luis Campos et Marc Ingla, je les interprète comme des compagnons de travail au-delà de la hiérarchie qui va favoriser la possibilité de faire les choses bien pour que le produit soit bon, que le public soit heureux, et que nous nous approchons des possibilités que nous offre le jeu en termes de beauté et sans perdre de vue la production nécessaire de résultats. C'est tout ce que je peux dire par rapport au fait d'appartenir à ce projet", a-t-il expliqué aux journalistes."Je crois que ce que je peux apporter concorde avec ce que la structure et l'organisation requièrent, les installations sont parfaites et ça stimule pour le travail. Travailler avec Luis Campos représente un vrai plus en matière de construction d'effectif, le football a une partie d'industrie mais aussi beaucoup de passion, les proportions que j'ai observées chez Lopez et Ingla correspondent à mes sentiments", a-t-il ajouté. Il refuse pour l'instant de se projeter : "Je pense toujours à chaque marche qui se présente, je ne me projette jamais au-delà du prochain match, j'ai beaucoup d'enthousiasme, je ne dirais pas que les attentes placées en moi sont petites."