Lille : Bielsa évoque le mercato et le futur style de jeu

Sur ce sujet, le technicien argentin est resté plutôt discret et attend de voir la suite. "C'est le genre d'informations que je pourrai donner quand ce sera concret, pour le moment ce ne sont que des projets, il n'y a rien de concret", a souligné le nouveau coach lillois avant d'évoquer la philosophie de jeu qu'il souhaite donner à son équipe. "Il faut essayer de passer le plus de temps possible à attaquer, pour cela, il est nécessaire de bien défendre, mais dans le camp adverse, et pas dans le nôtre. Il faut également maintenir le ballon le plus possible au sol...", a-t-il poursuivi.