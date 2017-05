Depuis quelques jours, le discours de l'international français laisse penser à un possible départ lors du mercato estival. Cette fois, la communication du buteur de l'Atlético est encore montée d'un cran. "Je veux gagner des titres. Je suis arrivé à un cap ou faire du beau jeu et marquer des buts ça ne suffit plus. C'est fini ça. Gagner des titres, c'est ce que je vais chercher cet été au moment de décider de mon avenir (...) Avec l'Atletico on reste sur une finale et une demi-finale de Ligue des Champions , on est proches, mais il nous manque quelque chose. Au club, de voir ce qu'il faut faire. Ça dépendra des transferts", a souligné l'attaquant des Colchoneros.Après avoir beaucoup appris sous les ordres de Diego Simeone , l'ancien buteur de la Real Sociedad est désormais ouvert à un départ et le fait savoir. "Aujourd'hui si je dois bouger ce sera sans problème. Ça peut être l'Angleterre parce que c'est à la mode, l'Allemagne, la Chine ou les Etats-Unis. Je suis prêt à partir", a-t-il poursuivi. Lundi soir, Griezmann avait déjà tenu des propos laissant penser à un possible départ lors de l'émission "Quotidien" diffusée sur TMC. Manchester United serait aujourd'hui le grand favori pour accueillir l'attaquant des Bleus cet été. Mais il faudra y mettre le prix.