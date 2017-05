Ligue 1 : sanction confirmée pour Bastia

La rencontre avait été arrêtée à la mi-temps après l'envahissement du terrain par des supporters bastiais et des menaces sur certains joueurs lyonnais. Le club corse avait alors perdu cette rencontre sur tapis vert et s'était vu infliger trois matchs de suspension de terrain. Bastia peut encore faire appel devant le CNOSF et espère toujours pouvoir rejouer son match contre Lyon pour assurer son maintien.