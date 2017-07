Interrogé en conférence de presse à propos de l'intérêt du club mancunien pour les deux joueurs du Real Madrid José Mourinho s'est montré très clair. "Bale et Cristiano ? Il y a eu des contacts et des mouvements. Il est clair que les deux se sentent bien à Madrid, ils sont dans une situation très confortable. Personne n'a senti qu'ils avaient envie de partir, alors pourquoi perdre du temps et de l'énergie pour ça", a lâché le coach portugais.