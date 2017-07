Annoncé avec insistance du côté du PSG depuis le milieu de semaine, l'attaquant du FC Barcelone reste toujours aussi silencieux malgré les tentatives d'apaisement du club espagnol. Si la presse catalane avait tendance à calmer le jeu ces dernières heures, évoquant une possible discussion décisive entre Neymar, Messi et Suarez pour convaincre le joueur de rester au Barça, le Mundo Deportivo et Marca semblent s'accorder sur un point ce dimanche. Le dernier entretien entre le père du Brésilien et Josep Maria Bartomeu n'aurait rien donné et les deux quotidiens espagnols expliquent que la signature de Neymar au PSG est toujours d'actualité.