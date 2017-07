Alors que le dossier semblait en très bonne voie avec l'accord trouvé entre le joueur et le PSG sur les grandes lignes d'un contrat de quatre saisons, les représentants de l'international chilien se seraient montrés un peu trop gourmands au moment de finaliser les derniers détails du bail.L'autre gros problème vient de la position d' Arsène Wenger , visiblement intransigeant à propos de son attaquant vedette. Le coach des Gunners ne veut pas lâcher Sanchez, qui souhaite pourtant rejoindre la France. De plus, les dirigeants du PSG ont une priorité absolue avec la signature du Brésilien Neymar et les négociations avec l'entourage du joueur et le FC Barcelone mobilisent les dirigeants du PSG à plein temps. Autant de raisons qui expliquent que le dossier de l'attaquant chilien n'est peut-être plus aussi urgent...