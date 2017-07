Malgré les arrivées de Sandro Ramirez Cuco Martina et Davy Klaassen Ronald Koeman attend encore d'autres renforts. "Pour l'instant, je suis très heureux de la façon dont Everton s'est renforcé. Compte tenu de nos possibilités nous avons pu nous offrir ce dont on avait besoin. Si nous avons encore un ou deux joueurs de qualité qui arrivent, on peut viser une place dans le top 6", a confié le coach des Toffees lors d'un entretien accordé au Liverpool Echo.