Chelsea : le club forcé de s'excuser après le dérapage de Kenedy

"Chelsea s'excuse auprès du peuple chinois pour les publications offensantes de son joueur sur les réseaux sociaux. Les actions de Kenedy étaient une erreur dont il apprendra beaucoup (...) Tout le monde à Chelsea porte un extrême respect, une extrême admiration pour la Chine, et aime nos fans chinois", a écrit le club anglais sur son site internet en anglais et en chinois. Kenedy avait notamment écrit sur le réseau social "Porra China" ("putain de Chine" en Portugais). Les Blues se trouvent désormais à Singapour pour préparer deux nouvelles rencontres contre le Bayern Munich et l' Inter Milan