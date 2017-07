Bayern Munich : une belle récompense pour Lahm

L'ancien latéral et capitaine du Bayern Munich a été désigné footballeur de l'année 2017 par les journalistes allemands. Lahm succède à Jerome Boateng et devance au classement Toni Kroos Real Madrid ) et Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund ). "C'est un réel honneur et j'en suis ravi. Je pense que les journalistes ont regardé l'ensemble de ma carrière", a souligné l'ancien international allemand.