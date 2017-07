"Je suis heureux. Comme je l'ai dit sur les médias sociaux, l'important est d'avoir faim. C'est le message que j'ai essayé de transmettre. Cela vous donne quelque chose de plus lorsque vos points forts manquent. C'est une nouvelle aventure et un nouveau défi. J'ai été acheté dans le projet ambitieux du Milan AC dans une affaire énorme, et pour ma part, je compte apporter toute mon expérience avec le désir de continuer à gagner", a confié la recrue estivale des Rossoneri sur Milan TV.