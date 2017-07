Amical : le Real manque ses débuts contre Man Utd

Après un score de parité (1-1) - but de Jesse Lingard (45e) et égalisation de Casemiro (69e sur penalty) - le club merengue a cédé lors de la séance des tirs au but (2-1) avec pas moins de quatre tentatives loupées, contre seulement trois échecs pour les Red Devils. La Maison Blanche tentera de réagir contre Manchester City , alors que la formation mancunienne confirme son succès initial face aux Citizens.