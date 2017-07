À moins de quinze jours de la reprise de la Ligue 1 , le technicien espagnol a envoyé un message à ses dirigeants visant à déplorer un mercato estival trop calme, seulement marqué par les arrivées de Saidy Janko et Loïs Diony . "On verra l'ambition du club selon le nombre de joueurs qui vont arriver (...) Il reste deux semaines avant le début du championnat ! C'est très urgent d'avoir des joueurs. On va voir ce qui se passe, mais je ne sais pas. Je suis professionnel et je travaille avec les joueurs que j'ai à ma disposition."