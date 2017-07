FRANCE

On débute comme souvent avec L'Equipe et la suite du feuilleton Neymar au PSG . Si la star du FC Barcelone et le club de la capitale "sont presque d'accord", le vice-champion de France doit "trouver un montage financier qui rende réalisable ce transfert hors norme."On enchaîne avec La Gazzetta dello Sport et l'interview de Vincenzo Montella, l'entraîneur de l'AC Milan. L'Italien se félicite du "grand mercato" de son équipe et rend hommage à Leonardo Bonucci , "un exemple pour les jeunes." Sur la course au titre, il se montre en revanche prudent.On se rend en Catalogne pour évoquer la première page du journal El Mundo Deportivo consacrée à l'avenir de Neymar. Nos confrères reviennent sur le message posté sur Twitter par Gerard Piqué : le défenseur espagnol a révélé que le Brésilien allait poursuivre sa carrière au Barça.Pour conclure, le Daily Mirror revient sur les déclarations d'Arsène Wenger concernant la situation d'Alexis Sanchez, courtisé par le PSG. Selon le technicien alsacien, le Chilien n'ira pas dans la capitale française car c'est Neymar qui constitue la priorité du cador de la Ligue 1