Alors que le Brésilien Neymar pourrait débarquer au PSG et faire exploser le record du plus gros transfert de l'histoire, le président de l'Olympique Lyonnais ne décolère pas. "Je ne suis pas sûr que ce soit positif pour l'économie du foot français si cela se fait (...) Quand on essaye de créer une dynamique positive, avec de la valeur ajoutée mais aussi de l'équilibre économique, on se dit que c'est très risqué (...) Mais nous sommes en économie libérale, chacun est libre de faire ce qu'il veut (...) Mais on n'est pas en Angleterre avec près de 3 milliards d'euros de revenus pour les droits TV", a lâché le patron du club rhodanien.