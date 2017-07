Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella s'est montré optimiste pour les Rossoneri tout en rappelant qu'il faudrait sans doute un peu de temps pour reconquérir le titre de champion d'Italie. "C'est allé plus loin que je ne l'aurais imaginé, c'est extraordinaire. C'est une équipe qui va marquer son temps et Milan ne le regrettera pas (...) C'est trop tôt pour savoir si le fossé entre nous et la Roma et Naples a été comblé, mais on ne doit pas se cacher. Cet enthousiasme doit nous servir et se prolonger (...) Dans 100 jours, j'espère que Milan sera une équipe et j'attends de voir le fruit de mon travail. Dans 1 000 jours, j'espère que le Championnat ne sera plus un rêve mais un objectif réalisable (...) J'aimerais pouvoir remettre ce club dans le top 5 mondial", a lâché l'entraîneur du Milan AC.