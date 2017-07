Si l'on en croit les dernières informations du quotidien britannique The Independant ce lundi, l'attaquant des Gunners se verrait bien rejoindre Manchester City cet été. Le joueur serait même prêt à accepter un sacrifice financier pour pouvoir signer chez les Citizens alors que le PSG lui offrait un salaire plus important. Malgré tout, Arsène Wenger reste catégorique dans ce dossier et souhaite absolument conserver son buteur.