Le président de l'Olympique Lyonnais a notamment expliqué pourquoi il n'avait pas réussi à enrôler Olivier Giroud cet été. "Giroud ? Pour le moment on est resté sur la situation que vous connaissez (Wenger ne souhaite pas s'en séparer). Outre l'arrivée de Mariano , Bertrand Traoré peut aussi jouer attaquant. On a depuis l'hiver dernier, Memphis qui fait un bon début de saison. Et on a 3 jeunes talents du centre de formation. Pour l'instant on en est là", a rappelé le patron du club rhodanien.