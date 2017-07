"On a manqué de lucidité et d'efficacité pour conclure les actions que l'on avait pourtant bien réussi à se créer. Mariano a disputé son premier match avec nous après sa blessure. Il a eu pas mal d'activité, s'est beaucoup déplacé mais il doit encore trouver des automatismes avec ses partenaires, c'est logique (...) À l' OL , les objectifs sont toujours très élevés. On voudra terminer dans les trois premiers au terme d'un championnat très serré, très relevé. On a les moyens de concurrencer les autres clubs français. Concernant le mercato, pour l'instant on a fait ce qu'on avait dit. On a recruté les joueurs ciblés. Mais si une opportunité se présente d'ici au 31 août, on la saisira", a lâché le coach des Gones en conférence de presse.