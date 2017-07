La transaction pourrait se conclure pour le montant record de 60 millions d'euros, plus 20 millions de bonus. L'attaquant devrait signer un contrat portant sur six ans et assorti d'un salaire de 7 millions d'euros nets par saison. Le quotidien affirme que l'opération pourrait très vite se conclure. Un coup de tonnerre, sur le marché des transferts, si cela se confirme.